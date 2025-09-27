Davanti all’aula vuota Netanyahu mente e accusa mezzo mondo

Mentre i manifestanti cercavano di circondare le Nazioni unite, il premier israeliano Benjamin Netanyahu entrava in una sala dell’Assemblea generale dell’Onu dove sedevano quasi solamente i suoi sostenitori. Quando ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Davanti all’aula vuota Netanyahu mente e accusa mezzo mondo

Il giorno di Netanyahu all’assemblea dell’Onu: quaranta minuti di bugie davanti a un’aula semi-deserta

Nel suo intervento all’#Onu davanti a un’aula semivuota, #Netanyahu smentisce le accuse di #genocidio e carestia e definisce “vergognoso” il riconoscimento dello Stato di #Palestina. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/netanyahu-sfida-lonu - X Vai su X

? Martedì 30 settembre la consigliera Pd discuterà in aula le criticità del progetto autostradale, tra cantieri davanti alle scuole e collegamenti per la mobilità sostenibile insufficienti - facebook.com Vai su Facebook

Netanyahu show nell'aula vuota all'Onu: 'Non mi fermo' - Netanyahu all'inizio del suo discorso ha ricordato i successi di Israele contro l'Iran, gli Houthi in Yemen, in Siria e contro i leader di Hamas a Gaza ed ha mostrato la sua 'mappa del terrore ... Da ansa.it

Netanyahu parla all’Onu in un’aula semi-vuota. Nega genocidio e la fame a Gaza: ‘Riconoscere Palestina incoraggia Hamas’ - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando all’Assemblea Generale dell’Onu si é rivolto direttamente ad Hamas riguardo gli ostaggi ancora detenuti a Gaza: “ Liberate gli ostaggi e deponete le ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it