Dati utili e significativi | cosa succede nell' incidente probatorio di Garlasco

Nella giornata di ieri, l'indagine di Garlasco ha subito un'accelerazione con l'intervento della procura di Brescia, che ha ordinato la perquisizione a casa di 9 persone, di cui 6 appartenenti alla famiglia di Andrea Sempio, oltre all'ex procuratore Mario Venditti e due carabinieri. Ma nello stesso giorno si è tenuta anche una nuova udienza dell'incidente probatorio, con la quale è stata decisa una proroga di 70 giorni per la chiusura. Ma c'è un dettaglio che non è stato adeguatamente sottolineato in merito all'incidente probatorio, perché il perito incaricato dal gip, Denise Albani, ha ricevuto i dati grezzi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi.

