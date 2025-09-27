Dati utili e significativi | cosa succede nell' incidente probatorio di Garlasco

Ilgiornale.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, l'indagine di Garlasco ha subito un'accelerazione con l'intervento della procura di Brescia, che ha ordinato la perquisizione a casa di 9 persone, di cui 6 appartenenti alla famiglia di Andrea Sempio, oltre all'ex procuratore Mario Venditti e due carabinieri. Ma nello stesso giorno si è tenuta anche una nuova udienza dell'incidente probatorio, con la quale è stata decisa una proroga di 70 giorni per la chiusura. Ma c'è un dettaglio che non è stato adeguatamente sottolineato in merito all'incidente probatorio, perché il perito incaricato dal gip, Denise Albani, ha ricevuto i dati grezzi del Dna sulle unghie di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dati utili e significativi cosa succede nell incidente probatorio di garlasco

© Ilgiornale.it - Dati "utili e significativi": cosa succede nell'incidente probatorio di Garlasco

In questa notizia si parla di: dati - utili

Monte dei Paschi, 892 milioni di utili. Crescono i ricavi. Lovaglio: “Dati spettacolari”

A Pavia nasce l'Osservatorio sulla condizione abitativa. Fornirà dati utili per politiche sulla casa più inclusive

Il turismo italiano un flop? Macché. Dati utili per i nemici di Meloni & Co

Cosa ci dicono i dati su demografia e occupazione - Negli ultimi anni, il mercato del lavoro dell’area dell’euro, e in particolare quello italiano, hanno vissuto trasformazioni significative, in gran parte influenzate dai cambiamenti demografici. Da ilsole24ore.com

Cosa succede ai nostri dati se smettiamo di pagare l'abbonamento ai servizi Cloud - non possiamo più ragionare né in termini di Terabyte né in termini di ... corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Dati Utili Significativi Cosa