Dario Vitale segna l’inizio di una fase nuova per la maison della Medusa | sensualità intimità e un racconto in forma di lettera d’amore

I l silenzio ovattato di un museo trasformato in appartamento privato diventa il palcoscenico scelto da Versace per presentare la collezione Primavera Estate 2026. Un nuovo inizio, dopo il passo indietro di Donatella Versace, che lascia il segno: intimo, teatrale, sorprendente. Alla Milano Fashion Week, Dario Vitale firma la sua prima sfilata da direttore creativo della maison della Medusa, e lo fa intrecciando classicismo e desiderio, eleganza e provocazione. Non un esercizio di stile, ma un racconto sensuale che ridefinisce i codici della maison e inaugura un capitolo nuovo nella sua storia.

