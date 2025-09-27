Dario Vitale segna l’inizio di una fase nuova per la maison della Medusa | sensualità intimità e un racconto in forma di lettera d’amore
I l silenzio ovattato di un museo trasformato in appartamento privato diventa il palcoscenico scelto da Versace per presentare la collezione Primavera Estate 2026. Un nuovo inizio, dopo il passo indietro di Donatella Versace, che lascia il segno: intimo, teatrale, sorprendente. Alla Milano Fashion Week, Dario Vitale firma la sua prima sfilata da direttore creativo della maison della Medusa, e lo fa intrecciando classicismo e desiderio, eleganza e provocazione. Non un esercizio di stile, ma un racconto sensuale che ridefinisce i codici della maison e inaugura un capitolo nuovo nella sua storia. Front row Milano Fashion Week PE26. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: dario - vitale
La prima collezione di Dario Vitale per Versace verrà presentata con «un evento intimo»
Julia Roberts, a Venezia82 il primo look Versace di Dario Vitale
Da Julia Roberts vestita in Versace by Dario Vitale a Greta Lee e Alba Rohrwacher interpreti del nuovo Dior secondo Jonathan Anderson
INFO DAZED KORE publicó un video de la interacción de Hyunjin con Dario Vitale? https://instagram.com/p/DPFLH79ExsK/?img_index=2&igsh=aW9ha2x4cWRyMXZy… HYUNJIN REIGNS OVER MILAN HYUNJIN PRINCE OF VERSACE #VersaceSS2 - X Vai su X
Amanda Seyfried aveva un desiderio: entrare nei panni di Julia Roberts. Non intendiamo interpretare uno dei suoi tanti ruoli, ma indossare letteralmente i suoi stessi vestiti, nello specifico il look dal piglio casual chic firmato Versace by Dario Vitale che l'attrice - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo Versace di Dario Vitale inizia da queste foto "intime" - Versace, la prima campagna firmata dal nuovo direttore creativo Dario Vitale rendono omaggio all'essenza della maison ... Secondo tgcom24.mediaset.it
Da Versace by Dario Vitale a Dior di Jonathan Anderson, la Mostra del cinema di Venezia fa da passerella per i debutti della moda - Leggi anche: Versace by Dario Vitale debutta alla Mostra del cinema di Venezia con Julia Roberts Vitale ha scelto di presentare la sua prima collezione primavera- Si legge su milanofinanza.it