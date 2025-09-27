Danimarca avvistati droni

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca Si tratterebbe dell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un “attacco ibrido”. “Posso confermare che c’è stato un episodio intorno alle 20:15 di venerdì, che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Danimarca, “avvistati droni”

Ieri sera sono stati avvistati dei droni sopra diverse postazioni militari in Danimarca, hanno riferito le Forze Armate danesi a TV2. Tra queste, la base aerea di Karup, la più grande base militare della Danimarca. - X Vai su X

Allarme droni in Danimarca, avvistati sulla più grande base militare del Paese: “Attacco ibrido” - Nuovo allarme droni in Danimarca: velivoli non identificati hanno sorvolato ieri la base militare di Karup e diversi aeroporti dello Jutland ... Lo riporta fanpage.it

