Danimarca avvistati droni

Imolaoggi.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca Si tratterebbe dell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definito un “attacco ibrido”. “Posso confermare che c’è stato un episodio intorno alle 20:15 di venerdì, che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

danimarca avvistati droni

© Imolaoggi.it - Danimarca, “avvistati droni”

In questa notizia si parla di: danimarca - avvistati

Danimarca, l'aeroporto di Copenaghen chiuso: «Avvistati droni sospetti». Cancellate le partenze, dirottati i voli in arrivo

Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti | Chiuso lo scalo di Aalborg dopo l'avvistamento

Danimarca, avvistati droni in altri quattro aeroporti | Chiuso lo scalo di Aalborg

danimarca avvistati droniAllarme droni in Danimarca, avvistati sulla più grande base militare del Paese: “Attacco ibrido” - Nuovo allarme droni in Danimarca: velivoli non identificati hanno sorvolato ieri la base militare di Karup e diversi aeroporti dello Jutland ... Lo riporta fanpage.it

danimarca avvistati droniAvvistati droni in Danimarca, su più grande base militare - Droni non identificati sono stati avvistati sopra la più grande base militare della Danimarca, ha dichiarato oggi la polizia, l'ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità danesi hanno definit ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Danimarca Avvistati Droni