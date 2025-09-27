Danimarca avvistati droni sulla più grande base militare del Paese

Ennesimo avvistamento di droni in Danimarca. Simon Skelkjerr, capo della polizia dello Jutland centrale e occidentale, ha affermato che sono stati visti uno o due droni che hanno sorvolato sia l’interno che l’esterno della base aerea militare di Karup, la più grande del Paese. Le forze dell’ordine hanno ricevuto la segnalazione alle 20.15 di venerdì 26 settembre, ma solo questa mattina il distretto di polizia ha deciso di rendere noto l’incidente. Lo riporta la testata BT. Lo spazio è rimasto temporaneamente chiuso al traffico civile. Una fonte ha riferito a BT che lei e suo marito, che vivono vicino a Karup, hanno visto molto chiaramente due droni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

