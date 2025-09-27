Danimarca avvistati droni sulla base militare di Karup

Lettera43.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni non identificati sono stati avvistati sui cieli sopra la più grande base militare della Danimarca. L’ha denunciato la polizia danese nell’ultimo di una serie di avvistamenti che le autorità fanno rientrare in quello che hanno definito un « attacco ibrido ». «Posso confermare che abbiamo avuto un incidente intorno alle 20:15 e che è durato alcune ore. Uno o due droni sono stati osservati all’esterno e sopra la base aerea», ha dichiarato all’Afp l’agente Simon Skelsjaer, riferendosi alla base militare di Karup. Skelsjaer ha affermato che la polizia non ha potuto commentare la provenienza dei droni, sottolineando che non sono stati abbattuti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

