Daniele Pavan morto durante i campionati italiani di coastal rowing
Era nato a Puegnano del Garda nel 1975 e si chiamava Daniele Pavan il canottiere deceduto a Trieste durante i campionati italiani di coastal rowing. Pavan è stato colto da un malore mentre stava gareggiando. L'uomo è stato soccorso dapprima da un medico della manifestazione, poi dai sanitari del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
