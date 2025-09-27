Daniele Pavan morto durante i campionati italiani di coastal rowing

Era nato a Puegnano del Garda nel 1975 e si chiamava Daniele Pavan il canottiere deceduto a Trieste durante i campionati italiani di coastal rowing. Pavan è stato colto da un malore mentre stava gareggiando. L'uomo è stato soccorso dapprima da un medico della manifestazione, poi dai sanitari del. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

