Daniel Nilsson l'ex Bonus spiega l'uscita da Avanti un altro | Notizie false ha deciso Sonia Bruganelli
L'ex Bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson, è intervenuto sui social per spiegare i motivi del suo addio alla trasmissione di Canale 5. Il modello dichiara: "La mia presenza non era un problema. Ha deciso Sonia Bruganelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: daniel - nilsson
Il Bonus Daniel Nilsson fuori da Avanti un altro, al suo posto un ex di Temptation Island
“Così finisce”. Daniel Nilsson, altra brutta notizia per il Bonus di Avanti un altro
Avanti un altro, perché Daniel Nilsson non fa più parte del cast: il nuovo Bonus è un volto conosciuto
Se la news fosse confermata, il pubblico di Canale 5 potrebbe dover dire addio a Daniel Nilsson - facebook.com Vai su Facebook
ANTEPRIMA. Giovedì ripartono le registrazioni di #avantiunaltro. Le nuove puntate in onda da inizio ottobre. Fuori il 'bonus' Daniel Nilsson. Al suo posto l'ex tentatore Luca Vetrone, secondo classificato all'Isola nel 2023. - X Vai su X
Daniel Nilsson, l’ex Bonus, spiega l’uscita da Avanti un altro: “Notizie false, ha deciso Sonia Bruganelli” - L'ex Bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson, è intervenuto sui social per spiegare i motivi del suo addio alla trasmissione di Canale 5 ... Lo riporta fanpage.it
Chi è Luca Vetrone, ex tentatore che sostituirà Daniel Nilsson in Avanti un altro - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi è Luca Vetrone, ex tentatore che sostituirà Daniel Nilsson in Avanti un altro ... Si legge su tg24.sky.it