Daniel Nilsson l'ex Bonus spiega l'uscita da Avanti un altro | Notizie false ha deciso Sonia Bruganelli

Fanpage.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex Bonus di Avanti un altro, Daniel Nilsson, è intervenuto sui social per spiegare i motivi del suo addio alla trasmissione di Canale 5. Il modello dichiara: "La mia presenza non era un problema. Ha deciso Sonia Bruganelli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

