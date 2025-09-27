Daniel Nilsson interviene sull’addio ad Avanti un Altro | ‘Scelta di Sonia Bruganelli’

Un addio che diventa definitivo. Dopo oltre dieci anni come volto fisso del “Bonus” di Avanti un Altro, Daniel Nilsson ha confermato l’addio definitivo al programma di Canale 5. Già nel 2023 era stato costretto a fermarsi per un incidente sugli sci, sostituito allora da Andrea De Paoli. Ora la decisione non dipende da lui, ma da una scelta della produzione. Inizialmente si era parlato di un addio legato alle vicissitudini personali dello svedese. Le parole di Nilsson sui social. Nilsson ha chiarito la sua posizione con un post su Instagram: “Sono uscite molte false notizie sulla mia persona. La verità è che Sonia Bruganelli ha deciso di mettere un nuovo Bonus al mio posto perché ha creato un’agenzia di personaggi tv ed io non ne faccio parte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

