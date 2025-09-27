Daniel Maldini è un giocatore piatto? Ecco cosa ne pensa Emiliano Viviano
Nell’ultima diretta di TvPlay in onda su YouTube il nostro Emiliano Viviano si è espresso in maniera piuttosto netta in merito a Daniel Maldini: le sue parole Daniel Maldini divide la critica: c’è chi lo considera un talento su cui puntare anche in ottica Nazionale e chi, invece, lo considera un “raccomandato” in grado di emergere solo grazie al suo cognome. – TvPlay Nell’ultima diretta di TvPlay è accaduto praticamente questo: da una parte Enrico Camelio c he ha così analizzato la questione: “ Daniel Maldini è un giocatore normalissimo, il suo cognome l’ha aiutato. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Alla ricerca del vero Daniel Maldini: riuscirà a prendersi in mano l’Atalanta dopo i primi mesi alterni?
Daniel Maldini può approfittare dell’assenza di Lookman per imporsi, ma è ancora discontinuo (Rmc Sport)
Champions League- Ex Milan, Maldini al Parco dei Principi per suo figlio Daniel
Daniel Maldini titolare in PSG-Atalanta: ad assistere alla sfida c'è anche papà Paolo - X Vai su X
Bergamo si prepara a raccogliere la Nazionale: mercoledì sera 20mila tifosi allo stadio spingeranno gli azzurri - con tre atalantini: Bellanova, Maldini e Carnesecchi - verso la prima vittoria dell’era Gattuso, ct che fa il suo esordio con l’Italia ? #bergam Vai su Facebook
Nessun Maldini può essere una scommessa persa: Juric vuole lavorarci su - “Daniel è un giocatore da costruire da molti punti di vista, anche se sa essere molto applicato e intenso. calcioatalanta.it scrive
Daniel Maldini può approfittare dell’assenza di Lookman per imporsi, ma è ancora discontinuo (Rmc Sport) - Daniel Maldini, molto probabilmente, esordirà stasera in Champions contro il Psg. Lo riporta ilnapolista.it