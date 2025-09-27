Dalmonte emozione chiamata Andrea Costa | Così aumentano anche le mie motivazioni

Debutto casalingo per l’Andrea Costa. Questa sera il PalaRuggi tornerà a ospitare i biancorossi nella prima gara tra le mura amiche, con l’Up che alle 20,30 (arbitri Suriano, Pulina e Forconi) troverà la Luiss Roma di coach Alex Righetti. "Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni ha costruito una struttura importante – analizza coach Luca Dalmonte alla vigilia –, e grazie alle dinamiche universitarie è riuscita a realizzare un reclutamento di qualità visto che il gruppo può contare su due esterni di alto livello come Pasqualin e Fernandez, uno specialista da tre punti come Falluca, un elemento versatile come Cucci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dalmonte, emozione chiamata Andrea Costa: "Così aumentano anche le mie motivazioni"

In questa notizia si parla di: dalmonte - emozione

«Ho sentito subito una grande emozione quando mi hanno dato la maglia, non ci credevo davvero. » Oggi è stata registrata la prima puntata della nuova stagione di Amici e finalmente si scoprono i primi dettagli sulla nuova classe. Gli insegnanti sono tornati i - facebook.com Vai su Facebook

Dalmonte, emozione chiamata Andrea Costa: "Così aumentano anche le mie motivazioni" - Serie B Nazionale Ore 20,30: al PalaRuggi è attesa la Luiss Roma guidata dall’ex nazionale Alex Righetti. Riporta msn.com

Ivanov farà correre l’Andrea Costa: "Un onore lavorare con Dalmonte" - Con gli arrivi di Tauvydas Kupstas la scorsa settimana e l’ingresso martedì di Davide Raucci, il gruppo è al ... Da ilrestodelcarlino.it