Dalmine cade oggetto metallico Ferito al collo un 28enne
L’INFORTUNIO. In un’azienda di via Provinciale: l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Dalmine, cade oggetto metallico. Ferito al collo un 28enne - Stavano movimentando un manufatto metallico con il muletto, quando improvvisamente, a causa della rottura di una braga, un operatore sarebbe stato colpito dal peso, rimediando un profondo taglio al ... Segnala ecodibergamo.it