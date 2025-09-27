Dalmine cade oggetto metallico Ferito al collo un 28enne

L’INFORTUNIO. In un’azienda di via Provinciale: l’uomo è stato trasportato in codice giallo al Papa Giovanni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Stavano movimentando un manufatto metallico con il muletto, quando improvvisamente, a causa della rottura di una braga, un operatore sarebbe stato colpito dal peso, rimediando un profondo taglio al

