Dall’Irlanda a Svizzera Germania e Italia | chi rischia di più con i dazi Usa al 100% sui farmaci Ma la Ue rivendica il tetto del 15%

Quasi un terzo delle importazioni di farmaci negli Stati Uniti arriva dallIrlanda, seguita da Svizzera, Singapore e Germania. Sono questi i Paesi più esposti al nuovo affondo di Donald Trump, che con un post su Truth il 26 settembre ha annunciato dazi al 100% sui medicinali di marca o brevettati a partire dal 1° ottobre, prevedendo esenzioni solo per le aziende che “stiano costruendo” stabilimenti produttivi sul suolo americano. L’attesa comunicazione è arrivata dopo le anticipazioni dei mesi scors i, quando il presidente Usa aveva paventato un balzello fino al 200%, ed è stata accompagnata da strali contro l'”inondazione” di prodotti stranieri sul mercato statunitense. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

