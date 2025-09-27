Dall' innovazione alla sostenibilità Federmanager premia i progetti degli studenti

Nei giorni scorsi, sono stati premiati da Federmanager Bologna-Ferrara-Ravenna i progetti di imprenditorialità realizzati dagli studenti ferraresi durante l'anno scolastico 2024–2025, nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che si sono distinti per originalità. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it