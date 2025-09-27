Dall’Igna sulla rinascita di Bagnaia | Bandolo della matassa trovato in ritardo È il pilota che deve guidare
Un risultato che la Ducati si attendeva. Francesco Bagnaia si è ritrovato a Motegi (Giappone), dominando letteralmente la Sprint Race e dando seguito rispetto a quanto accaduto nel corso delle qualifiche. Un sabato eccezionale per Pecco con pole-position e affermazione davanti al compagno di squadra Marc Marquez e alla Honda dello spagnolo Joan Mir. Ha commentato il risultato ai microfoni di Sky Sport MotoGP il Direttore Generale di Ducati Corse, Luigi Dall’Igna: “ Questa è una doppietta fantastica. Sono veramente contento per Pecco e anche per la sua squadra perché sono stati mesi complicati e difficili, ma siamo riusciti a ritrovare il bandolo della matassa, anche se un po’ in ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it
