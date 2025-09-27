M ilano ha ritrovato l’incanto dei ruggenti anni Venti con la sfilata Primavera Estate 2026 di Ferragamo. In passerella, l’eleganza si intreccia con la memoria, trasformando archivi e suggestioni storiche in abiti che parlano al presente. Tra stampe animalier, sete luminose e accessori iconici, la maison guidata da Maximilian Davis ha celebrato una femminilità libera e moderna, capace di unire sensualità e ribellione. Look più belli PE2026. guarda le foto Ferragamo e i richiami jazz nella collezione PE 2026. Il punto di partenza è una fotografia del 1925: la star del muto Lola Todd in leopardato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle stampe animalier ai dettagli in seta, fino alla Hug Bag reinventata