Dalle politiche abitative alla rigenerazione urbana firmato un accordo fra Comune e Università

Dall'attenzione alle politiche abitative innovative alla candidatura a diventare un laboratorio urbano in cui sperimentare soluzioni avanzate per fornire risposte nel tema dell'abitare. Un accordo quadro fra Comune di Ferrara e dipartimento di Architettura dell'Università estense è stato siglato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dalla creazione di nuovi alloggi Ers alla riqualificazione del patrimonio esistente: firmato accordo tra Comune e Università - Ferrara si conferma città attenta alle politiche abitative innovative e si candida a diventare un laboratorio urbano in cui sperimentare soluzioni avanzate per fornire risposte puntuali nel tema dell'abitare.

politiche abitative rigenerazione urbanaRigenerazione urbana e intelligenza artificiale: il futuro delle città al centro della Giornata di studi interregionali - Palazzo della Meridiana a Genova ha ospitato ieri la Giornata di studi interregionali di urbanistica, un congresso scientifico dedicato ... Si legge su telenord.it

