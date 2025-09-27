Dalle politiche abitative alla rigenerazione urbana firmato un accordo fra Comune e Università
Dall'attenzione alle politiche abitative innovative alla candidatura a diventare un laboratorio urbano in cui sperimentare soluzioni avanzate per fornire risposte nel tema dell'abitare. Un accordo quadro fra Comune di Ferrara e dipartimento di Architettura dell'Università estense è stato siglato. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: politiche - abitative
Politiche abitative. Gestione edilizia pubblica, patto tra Comune e Acer
"Dalla casa ai quartieri nuove prospettive per le Politiche abitative a Brindisi"
Affitti brevi e politiche abitative, a Bergamo trova casa l’osservatorio permanente
Politiche abitative: un'emergenza dimenticata nei programmi per le elezioni regionali - facebook.com Vai su Facebook
L’incremento dell’indice Foi fa aumentare i canoni in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città. Chiappellli, Sunia: “Servono politiche abitative strutturate” - X Vai su X
Dalla creazione di nuovi alloggi Ers alla riqualificazione del patrimonio esistente: firmato accordo tra Comune e Università - Ferrara si conferma città attenta alle politiche abitative innovative e si candida a diventare un laboratorio urbano in cui sperimentare soluzioni avanzate per fornire risposte puntuali nel tema dell' ... Riporta cronacacomune.it
Rigenerazione urbana e intelligenza artificiale: il futuro delle città al centro della Giornata di studi interregionali - Palazzo della Meridiana a Genova ha ospitato ieri la Giornata di studi interregionali di urbanistica, un congresso scientifico dedicato ... Si legge su telenord.it