Roma, 27 set – Ci siamo già occupati tempo fa del movimento ultrashooligan e della sua evoluzione nel corso dei decenni. Torniamo a parlarne oggi in seguito agli avvenimenti degli ultimi mesi, che hanno visto una massiccia presa di posizione in diverse città europee di persone riconducibili al mondo del tifo da stadio. Dalle gradinate alle strade, in risposta ai sempre più allarmanti problemi di sicurezza creati dall’immigrazione. Una matura consapevolezza. Le avvisaglie, in realtà, si erano già viste da un po’ di anni. Vuoi perché gli stadi sono sempre più militarizzati, vuoi perché la gente cresce con l’età e matura la consapevolezza che, al di là delle comprensibili e sentite rivalità calcistiche, la nostra società è attraversata da spinte sempre più autodistruttive che rendono necessaria una forte presa di posizione proprio per la sua stessa sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Dalle gradinate alle strade, a difesa dell'Europa