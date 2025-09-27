L’ex trader e gestore di fondi Howard Rubin è stato fermato con l’accusa di traffico sessuale insieme alla sua ex assistente Jennifer Powers. Per dieci anni, sostengono i procuratori, avrebbero attirato decine di donne nel loro attico di New York, costringendole a violenze in una stanza insonorizzata ribattezzata “The Dungeon”. La nuova inchiesta federale L’arresto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Dall’attico dell’orrore alle manette: Howard Rubin accusato di traffico sessuale