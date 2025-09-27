Dalla Vara alle grandi mostre l' assessore Caruso ha un nuovo piano per la cultura

Messinatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La cultura si sta affermando tanti giovani sono innamorati dell'identità messinese. Non è vero che a Messina si possa parlare solo di cose negative ma bisogna anche risollevarsi, basandosi chiaramente sulla cultura che è anche conoscenza”. Il messaggio di Vincenzo Caruso, assessore alla Cultura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vara - grandi

Cerca Video su questo argomento: Vara Grandi Mostre Assessore