Dalla scuola al coinvolgimento della polizia locale un report sulle azioni contro il bullismo
"L'obiettivo è fare di tutti gli ambienti aggregativi un luogo sicuro, in cui fare crescere i nostri giovani in quella che deve essere una palestra di vita, prevenendo forme di prevaricazione". A parlare è il sindaco di Bondeno Simone Saletti, a proposito delle azioni che il Comune ha messo in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: scuola - coinvolgimento
Due appuntamenti nel nostro territorio per il territorio con il coinvolgimento della scuola. Non mancate!!! https://primocomunicazione.it/articoli/attualita/terre-roveresche-e-mondavio-un-ciclo-di-incontri-sostegno-della-genitorialita-quattro-appuntamenti-parteci - facebook.com Vai su Facebook
A scuola di sicurezza con la Polizia locale di Roma Capitale - Roberto Meco: "Le categorie degli utenti che abbiamo raggiunto con i nostri corsi sono i giovani delle scuole, in particolare quelli delle ultime classi che si apprestano a prendere la patente. Secondo gazzetta.it
Scuola di polizia locale. Corsi di formazione - Ci saranno anche tre agenti della Polizia Municipale ai corsi della scuola interregionale della Polizia Locale, sipl. Si legge su lanazione.it