. Un percorso professionale che si intreccia tra comunicazione digitale, eventi internazionali e nuove prospettive nel mondo della moda contemporanea. Il narratore online ravennate Giulio Strocchi sarà partner ufficiale del “Rockstar Fashion Show” grazie al suo blog. L’esperienza maturata negli anni. Il cammino di Giulio Strocchi nel campo della comunicazione sul web non rappresenta una novità per l’universo fashion. In passato, ha già ricoperto il ruolo di media partner in più manifestazioni legate alla Milano Fashion Week, consolidando un’immagine affidabile e facilmente riconoscibile. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Dalla Romagna a Parigi: Giulio Strocchi alla Parigi Fashion Week