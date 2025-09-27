Dalla Regione nuovi fondi per la messa in sicurezza delle strade

Pordenonetoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha stanziato sedici milioni di euro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, al termine della seduta della Giunta. Per l'occasione è stato dato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - nuovi

Nuovi fondi alla sanità. Un milione dalla Regione per macchinari e lavori

Imprese ricettive, aperto il bando della Regione Siciliana per ristrutturazioni e nuovi progetti

Chi sono i nuovi direttori generali della Regione Emilia-Romagna

regione nuovi fondi messaRegione Abruzzo: approvati nuovi interventi su aeroporto, rischio idraulico e infrastrutture digitali - ABRUZZO – Regione Abruzzo: approvati nuovi interventi su aeroporto, rischio idraulico e infrastrutture digitali – La Giunta regionale d’Abruzzo, riunitasi in seduta straordinaria sotto la guida del pr ... Si legge su laquilablog.it

regione nuovi fondi messaLatina, il Comune chiede fondi alla Regione per rifare il look al Municipio - Il Comune di Latina punta alla Regione Lazio per ottenere i fondi necessari al restauro del palazzo comunale di Piazza del Popolo, cuore istituzionale e simbolico della città. Secondo ilcaffe.tv

Cerca Video su questo argomento: Regione Nuovi Fondi Messa