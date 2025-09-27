Dalla Regione nuovi fondi per la messa in sicurezza delle strade
La Regione ha stanziato sedici milioni di euro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, al termine della seduta della Giunta. Per l'occasione è stato dato il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
