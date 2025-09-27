Dalla Regione all' Ater mezzo milione di euro per i danni subiti dagli attentati

Latinatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mezzo milione di euro dalla Regione Lazio per riparare i danni subiti dai palazzi Ater dagli attentati dinamitardi delle ultime settimane. Il presidente dell’Ater di Latina, Enrico Dellapietà, a fronte dei danni riscontrati nei vari lotti, ha preso carta e penna e scritto al presidente della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: regione - ater

Umbria, l'impegno di Ater e Regione per le case popolari: "Diritto da tutelare con una legge nuova"

Oltre un milione dalla Regione per il recupero di 25 alloggi Ater a Trieste

Ater Frosinone, dalla Regione 7 milioni di euro per il risanamento della situazione debitoria

regione ater mezzo milioneDalla Regione all'Ater mezzo milione di euro per i danni subiti dagli attentati - Mezzo milione di euro dalla Regione Lazio per riparare i danni subiti dai palazzi Ater dagli attentati dinamitardi delle ultime settimane. Scrive latinatoday.it

regione ater mezzo milioneAter Lazio, attività di socializzazione e cultura per i residenti nei complessi Ater: dalla Regione Lazio 700 mila euro - Un segnale concreto che lega il recupero degli spazi fisici alla rigenerazione sociale e culturale delle comunità Ater del Lazio. Lo riporta castellinotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Regione Ater Mezzo Milione