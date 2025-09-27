Dalla Regione all' Ater mezzo milione di euro per i danni subiti dagli attentati

Mezzo milione di euro dalla Regione Lazio per riparare i danni subiti dai palazzi Ater dagli attentati dinamitardi delle ultime settimane. Il presidente dell’Ater di Latina, Enrico Dellapietà, a fronte dei danni riscontrati nei vari lotti, ha preso carta e penna e scritto al presidente della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it