Dalla parte dei bambini contesi Via le gabbie è tornato Capuano

In Italia ogni anno migliaia di bambini vivono sulla propria pelle il trauma della separazione dai genitori. Con L’isola di Andrea, che dopo essere stato presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia – dove ha vinto il premio Pietro Bianchi – sarà presentato questa sera nell’isola della Maddalena al premio Solinas, il più importante riconoscimento per le sceneggiature in Italia, Antonio Capuano porta al cinema questa ferita sociale, raccontando la storia di un bambino di otto anni conteso tra tribunali, perizie e affetti spezzari. Antonio Capuano, maestro del cinema indipendente, voce mai omologata nel panorama cinematografico italiano, racconta l’infanzia che resta segnata dalle battaglie legali degli adulti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Dalla parte dei bambini contesi". Via le gabbie, è tornato Capuano

Thomas, foreign fighter per Kiev: "Soldato dalla parte dei bambini"

La storia di Thomas D’Alba, l’ex paracadutista della Folgore diventato foreign fighter per Kiev: “Soldato dalla parte dei bambini. Era un uomo gentile”

In Palestina dalla parte dei bambini: "Qui il diritto a curarsi è cancellato. Per i piccoli il futuro è solo paura"

