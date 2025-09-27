Dalla musica alle tele di Caravaggio la luce al centro di ' Ferrara delle scienze'

La luce è protagonista di 'Ferrara delle scienze' 2025, il progetto di Public Engagement dei dipartimenti di Architettura e Fisica e Scienze della Terra dell'ateneo estense, nato per rendere la scienza un'esperienza condivisa, accessibile e coinvolgente.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it