Dalla cerimonia inaugurale alla terza giornata | la Festa di San Michele sempre più nel vivo

Ravennatoday.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 28 settembre la terza giornata della Festa di San Michele proporrà un intenso programma di appuntamenti tra celebrazioni religiose, spettacoli, concerti e incontri culturali. Nel frattempo, giovedì 26 al Teatro Goldoni si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della Festa, che ha visto la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cerimonia - inaugurale

L’Aquila si trasforma: cerimonia inaugurale Capitale Cultura 2026 pronta a sorprendere

Venezia 2025: tra look e successi, come è andata la cerimonia inaugurale

Festival del Cinema di Venezia: red carpet della cerimonia inaugurale tra colpi di stile tra abiti da sogno e tacchi a spillo

cerimonia inaugurale terza giornataIl festival “I Primi d’Italia” torna a Foligno: alle porte la giornata inaugurale - Da giovedì 25 a domenica 28 settembre, il comune umbro ospiterà eventi e laboratori per tutte le età legati alla valorizzazione dei primi piatti di tutto il Paese. Secondo msn.com

Terza giornata dei Campionati Italiani Master ad Ancona - Terza giornata dei Campionati Italiani Master Indoor e Lanci Invernali ad Ancona, con altri significativi successi degli over 35 della ... Come scrive fidal.it

Cerca Video su questo argomento: Cerimonia Inaugurale Terza Giornata