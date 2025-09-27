Dalla cerimonia inaugurale alla terza giornata | la Festa di San Michele sempre più nel vivo
Domenica 28 settembre la terza giornata della Festa di San Michele proporrà un intenso programma di appuntamenti tra celebrazioni religiose, spettacoli, concerti e incontri culturali. Nel frattempo, giovedì 26 al Teatro Goldoni si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della Festa, che ha visto la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
