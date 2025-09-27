Massimo D’Alema non perde occasione per sorprendere. Dopo aver sfilato compiaciuto accanto ai gerarchi dei regimi, dal dittatore nordcoreano Kim Jong-un al bielorusso Aleksandr Lukashenko, eccolo raccontare le proprie impressioni sul presidente russo Vladimir Putin. « Sono rimasto impressionato dalle condizioni di Putin », avrebbe confidato ad alcuni amici, descrivendolo “molto affaticato” e addirittura sorretto da due persone. Un’osservazione che si inserisce nel lungo elenco di ipotesi ricorrenti, mai confermate, sullo stato di salute dello zar. Dalla corte di Xi a dottore dello zar. Non è la prima volta che emergono congetture sulle condizioni di Putin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - D’Alema torna da Pechino con una “diagnosi” su Putin: «Molto affaticato: sembrava Berlusconi dell’ultimo periodo»