D’Alema torna da Pechino con una diagnosi su Putin | Molto affaticato | sembrava Berlusconi dell’ultimo periodo
Massimo D’Alema non perde occasione per sorprendere. Dopo aver sfilato compiaciuto accanto ai gerarchi dei regimi, dal dittatore nordcoreano Kim Jong-un al bielorusso Aleksandr Lukashenko, eccolo raccontare le proprie impressioni sul presidente russo Vladimir Putin. « Sono rimasto impressionato dalle condizioni di Putin », avrebbe confidato ad alcuni amici, descrivendolo “molto affaticato” e addirittura sorretto da due persone. Un’osservazione che si inserisce nel lungo elenco di ipotesi ricorrenti, mai confermate, sullo stato di salute dello zar. Dalla corte di Xi a dottore dello zar. Non è la prima volta che emergono congetture sulle condizioni di Putin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: alema - torna
Nene' Mangiacavallo è stato deputato alla Camera e sottosegretario nei governi D'Alema e Amato e torna a capo dell'ECUA dopo un anno di assenza - facebook.com Vai su Facebook
Ecco la prima di oggi di @libero_official Commento. Prodi e D’Alema alla pechinese. Dove ci porterebbe un governo di sinistra? Elezioni 2027 come un piccolo nuovo 1948. - X Vai su X