D’Alema | Impressionato dalle condizioni di Putin c' erano due persone a sostenerlo L' incontro in Cina e i dubbi sulla sua salute

Massimo D'Alema ha incontrato Putin a Pechino, e lo ha trovato molto affaticato. Riaffiora il giallo sulla sua salute. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - D’Alema: «Impressionato dalle condizioni di Putin, c'erano due persone a sostenerlo». L'incontro in Cina e i dubbi sulla sua salute

In questa notizia si parla di: alema - impressionato

Il politico ed ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha partecipato alla recente Parata militare a Pechino con cui mercoledì 3 settembre la Cina ha commemorato la vittoria sul Giappone nella Seconda Guerra mondiale. «La lotta del popolo cinese è sta - facebook.com Vai su Facebook

Le condizioni di pace di Putin rivelate da Reuters: fa la faccia feroce ma la Russia ha il fiato corto - Le condizioni di pace di Putin sono state rivelate alla Reuters da fonti a Mosca: cessione totale del Donbass, niente NATO e nemmeno truppe occidentali di mantenimento della pace in Ucraina. Riporta blitzquotidiano.it

Nato, Donbass e lingua russa: tutte le condizioni di Putin per la pace in Ucraina - americani, con una lunga lista di richieste da parte dello zar che il tycoon illustrerà lunedì a Volodymyr Zelensky e ai leader europei nella sua visita alla Casa Bianca. Come scrive ilgiornale.it