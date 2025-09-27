D’Alema di ritorno dalla Cina | Putin mi è parso affaticato

Il giallo delle "due persone" che lo sostengono e il parallelo con l'ultimo Berlusconi

Massimo D’Alema alla parata militare di Xi Jinping: «Confido che qui da Pechino venga un messaggio per la pace e per il ritorno di uno spirito di amicizia tra tutti i popoli». - X Vai su X

Stefano Massini racconta il ritorno della guerra nella storia di un’umanità che dal 1945 aveva cercato di non ricadervi più. E Donald Trump cambia addirittura il nome del Pentagono in “ministero della guerra”. - facebook.com Vai su Facebook

D’Alema: «Putin? Impressionato dalle sue condizioni, c'erano due persone a sostenerlo». L'incontro in Cina e i dubbi sulla salute dello zar - Massimo D'Alema ha incontrato Putin a Pechino, e lo ha trovato «molto affaticato», come «l'ultimo Berlusconi». Secondo msn.com

Cina: Putin a Tianjin per il vertice con Xi e Modi - Putin in Alaska e il possibile miglioramento dei rapporti tra Stati Uniti e Russia? Segnala lastampa.it