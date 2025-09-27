D’Alema di ritorno dalla Cina | Putin mi è parso affaticato

Lidentita.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giallo delle "due persone" che lo sostengono e il parallelo con l'ultimo Berlusconi L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

D'Alema: «Putin? Impressionato dalle sue condizioni, c'erano due persone a sostenerlo». L'incontro in Cina e i dubbi sulla salute dello zar - Massimo D'Alema ha incontrato Putin a Pechino, e lo ha trovato «molto affaticato», come «l'ultimo Berlusconi».

