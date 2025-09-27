Dal videogioco alla serie tv | Amazon e la scommessa di Life is Strange

La scelta di riadattare sul grande schermo un gioco può essere un’operazione ardua. Senz’altro non priva di rischi, specie se il cuore del gioco è basato su scelte soggettive che influenzano il corso della storia. Amazon ha deciso di farsene carico, annunciando la realizzazione di una serie televisiva basata su Life is Strange. Il pubblico si interroga sulla riuscita e sull’assenza del team di sviluppo. La serie tv Life is Strange è un rischio?. Il mondo videoludico è in costante evoluzione, soprattutto da un punto di vista grafico. In una manciata di anni gli sviluppatori hanno iniziato a padroneggiare nuove tecnologie capaci di rendere l’esperienza di gioco maggiormente immersiva e realistica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

