Dal tennis al motocross | l’offerta sportiva è da record
L’offerta sportiva a Ceriano Laghetto non è soltanto ricca, ma anche particolarmente varia con la presenza di discipline che non si trovano spesso e che hanno fatto conoscere il nome del paese anche oltre i suoi confini. A partire dal tennis. Il Ctc (Club tennis Ceriano) è stato fondato nel 1985 e ha festeggiato quest’anno i 40 anni con l’esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean king Cup vinte nel 2024 dalle nazionali maschile e femminile. Da anni vanta squadre nei campionati tricolori, attualmente in A2 con le ragazze e in B2 con i ragazzi, e ospita tornei di altissimo livello: dal 2013 la società ha preso in gestione anche gli impianti ex Robur a Saronno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
