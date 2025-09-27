Dal sindaco alla Cgil | Questa è violenza

"Schifato e indignato da tutto questo: stavolta si è davvero superato il limite. Un atto vile e codardo. Questa non è una ragazzata, questa è violenza. E non è assolutamente accettabile. Massima solidarietà alla ragazza coinvolta, da parte mia e di tutta la comunità ascolana". Con queste parole il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha commentato le scritte sessualmente esplicite, sessiste e minacciose comparse ieri sui muri di un istituto superiore ascolano. L’episodio ha colpito profondamente non solo la scuola ma l’intera città. Parole intrise di odio contro una studentessa, citata con nome e cognome, con insulti misogini e perfino un invito al suicidio: frasi che hanno scosso studenti, docenti e genitori, alimentando un clima di forte indignazione e preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

