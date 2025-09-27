Dal sindaco alla Cgil | Questa è violenza
"Schifato e indignato da tutto questo: stavolta si è davvero superato il limite. Un atto vile e codardo. Questa non è una ragazzata, questa è violenza. E non è assolutamente accettabile. Massima solidarietà alla ragazza coinvolta, da parte mia e di tutta la comunità ascolana". Con queste parole il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, ha commentato le scritte sessualmente esplicite, sessiste e minacciose comparse ieri sui muri di un istituto superiore ascolano. L’episodio ha colpito profondamente non solo la scuola ma l’intera città. Parole intrise di odio contro una studentessa, citata con nome e cognome, con insulti misogini e perfino un invito al suicidio: frasi che hanno scosso studenti, docenti e genitori, alimentando un clima di forte indignazione e preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sindaco - cgil
Foresteria per 20 lavoratori stranieri regolari: Flai Cgil sgomenta per la rinuncia del sindaco di Lesina ai fondi per 2 milioni
Questa mattina il Sindaco di Trenzano ha firmato, unitamente ai sindacati dei pensionati FNP CISL, SPI CGIL E UILP UIL il verbale di accordo teso a potenziare le politiche di assistenza e sostegno verso la popolazione anziana e, in particolare con lo scop - facebook.com Vai su Facebook
Dal sindaco alla Cgil: "Questa è violenza" - "Schifato e indignato da tutto questo: stavolta si è davvero superato il limite. ilrestodelcarlino.it scrive
Varese, il no vax e candidato sindaco Francesco Tomasella condannato a 11 anni per violenza sessuale - Durante i mesi del Covid il nome del varesino Francesco Tomasella era entrato nelle cronache locali come leader della protesta contro chiusure, mascherine e vaccini fino a quando non è stato ... Scrive milano.repubblica.it