Dal primo ottobre AdriaTronics passerà a Star Tech Industries
FairCap ha finalizzato la vendita del sito produttivo di AdriaTronics a Trieste a Star Tech Industries. Grazie alla stretta collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Friuli-Venezia Giulia, le organizzazioni sindacali locali e la Rsu, è stato possibile definire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: primo - ottobre
Auto diesel Euro 5. Lo stop alla circolazione rinviato al primo ottobre 2026
Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre
Sopralluogo con Rfi sulla Faentina, Giani:"Riapertura primo tratto colpito tra settembre e ottobre"
Scadenza il primo ottobre per richiedere le borse di studio Fondazione Enpam per sostenere i figli di medici e odontoiatri dalla scuola primaria all’università. Vai su Facebook
DAZI | A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato". Lo annuncia Donald Trump. Inoltre dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. #ANSA - X Vai su X