Dal primo ottobre AdriaTronics passerà a Star Tech Industries

Triesteprima.it | 27 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FairCap  ha finalizzato la vendita del sito produttivo di AdriaTronics a Trieste a Star Tech Industries. Grazie alla stretta collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Friuli-Venezia Giulia, le organizzazioni sindacali locali e la Rsu, è stato possibile definire. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: primo - ottobre

Auto diesel Euro 5. Lo stop alla circolazione rinviato al primo ottobre 2026

Il primo tratto della ferrovia Faentina dopo l’alluvione di marzo riapre fra settembre e ottobre

Sopralluogo con Rfi sulla Faentina, Giani:"Riapertura primo tratto colpito tra settembre e ottobre"

Cerca Video su questo argomento: Primo Ottobre Adriatronics Passer224