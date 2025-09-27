Dal Monte Amiata alla costa friulana Un gruppo di studenti rappresenta la Toscana al torneo di cricket
SANTA FIORA Dal Monte Amiata alla costa friulana per inseguire un sogno sportivo. Un gruppo di studenti e studentesse delle scuole dell’Amiata rappresenterà la Toscana nella disciplina del cricket alla decima edizione del Trofeo Coni "Vivi il tuo sogno", in programma a Lignano Sabbiadoro da domani al 1° ottobre, con la partecipazione di oltre 4.500 giovani atleti provenienti da tutta Italia. Un’opportunità nata grazie all’adesione della scuola secondaria di primo grado di Santa Fiora al progetto nazionale Scuola Attiva, che lo scorso anno scolastico ha introdotto il cricket tra le attività sportive offerte agli alunni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monte - amiata
Cade da cavallo sul Monte Amiata: ferito un giovane di 24 anni
“Freedom – Oltre il confine” alla scoperta del Monte Amiata e del misterioso mercurio
Monte Amiata, ecco le nuove vacanze: turismo del benessere con immersione totale nella natura
Uscita sul Monte Amiata per apprezzare i suo magnifici colori durante il foliage, sia a piedi che in Mountain Bike - facebook.com Vai su Facebook
Monte Amiata, fine settimana di sole e passeggiate https://gazzettadisiena.it/monte-amiata-fine-settimana-di-sole-e-passeggiate/… - X Vai su X
Dal Monte Amiata alla costa friulana. Un gruppo di studenti rappresenta la Toscana al torneo di cricket - Un gruppo di studenti e studentesse delle scuole dell’Amiata rappresenterà la Toscana nella disciplina del cricket al ... Scrive msn.com