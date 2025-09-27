Dal Ministero arrivano 11milioni alla provincia di Chieti per la riqualificazione delle infrastrutture stradali

Chietitoday.it | 27 set 2025

Dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati ripartiti  38.254.362 euro per la regione Abruzzo: serviranno alla pianificazione di per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.“I fondi - si legge in una nota del Mit -  saranno utilizzabili dalle province. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

