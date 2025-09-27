Dal Ministero arrivano 11milioni alla provincia di Chieti per la riqualificazione delle infrastrutture stradali
Dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stati ripartiti 38.254.362 euro per la regione Abruzzo: serviranno alla pianificazione di per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali."I fondi - si legge in una nota del Mit - saranno utilizzabili dalle province.
L’Intelligenza artificiale entra nella scuola Italiana, arrivano le linee guida del Ministero: le scuole condivideranno i propri progetti
Quali sono gli standard di formazione per gli assistenti familiari? Dal Ministero del Lavoro arrivano le nuove linee guida - Leggi e prassi / Pubblico, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
BORGO A MOZZANO - Una giornata dedicata alla scoperta della storia: sabato 27 settembre, a Borgo a Mozzano arrivano gli appuntamenti delle "Giornate europee del patrimonio". Promosso dal Ministero della Cultura, dalla Soprintendenza delle Province di
Alla Provincia di Varese quasi 10 milioni dal Ministero per la manutenzione delle strade - Il piano nazionale, che assegna oltre un miliardo di euro alle province italiane, punta a colmare anni di ritardi nella manutenzione delle infrastrutture ...