Dal dolore al ricordo | a Foglianise il 1° Memorial dedicato a Diego Forgione
Tempo di lettura: 2 minuti Sarà un pomeriggio di calcio, amicizia e memoria quello in programma sabato 4 ottobre 2025 al campo sportivo di Foglianise, dove si svolgerà il 1° Memorial dedicato a Diego Forgione, il 41enne di Vitulano scomparso nel luglio dello scorso anno dopo un improvviso malore durante una partita amatoriale. Diego, infermiere molto conosciuto e stimato, stava disputando un incontro con la squadra amatori del Vitulano sul campo di Rotondi quando, nei primi minuti di gioco, si sentì male. Colpito da un arresto cardiaco durante il trasporto in ambulanza, fu rianimato e ricoverato al San Pio di Benevento, dove i medici lo dichiararono in coma.
