Dal brivido alla festa | Arezzo ribalta il Carpi 3–1 che goduria!
Contro il Carpi è ormai una tradizione: andiamo sotto, e infatti l’errore di Venturi spiana la strada a capitan Sall per l’1-0. Ma l’Arezzo non molla mai: Mawuli recupera un pallone d’acciaio, Pattarello inventa e Renzi firma il pari. Nella ripresa ci pensa Tavernelli con un bolide all’incrocio, roba da stropicciarsi gli occhi. E nel recupero, quando sembra finita, ecco Varela: assist di Cianci e palla all’angolino. Il 3-1 che chiude i conti e fa esplodere la curva. Vittoria in rimonta, cuore e carattere! Le pagelle del tifoso: Venturi 5: quasi mai impegnato, ma quell’errore pesa.. Renzi 7: gol, inserimenti e tante occasioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: brivido - festa
