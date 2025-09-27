Dai nidi alle elementari la mappa dei cantieri a Bologna

Bologna, 27 settembre 2025 - Cantieri passati e futuri: dai nidi alle elementari. Il Comune investe 130.713,19 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza degli spazi esterni di 12 tra nidi, materne e elementari. Lavori che vanno da una nuova pista per tricicli a nuove aree per giocare all’aperto e per le attività outdoor. Per il futuro, grazie a fondi europei, il Comune mette 2.150.000 euro per un maxi intervento al Polo Federzoni di via John Cage. Il progetto prevede dai giardini scolastici a una piazza per il cinema estivo fino un campo da basket e uno da volley. Nidi, materne, elementari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai nidi alle elementari, la mappa dei cantieri a Bologna

In questa notizia si parla di: nidi - elementari

