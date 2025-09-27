Dai missili da crociera Tomahawk ai progressi sul campo a Est | così Kiev prova a invertire il corso della guerra con Mosca
Zelensky ha chiesto a Trump nuovi missili a lungo raggio per aumentare il potenziale di attacco su target in profondità. E sul campo le forze ucraine sembrano reggere l'assalto dell'Armata. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Tre navi da guerra russe nel Mediterraneo, anche una portaerei armata con missili da crociera Kalibr
Cos'è il Patriot, il sistema di difesa aerea Usa: intercetta e distrugge aerei, missili da crociera e balistici, gittata di 70 km, costo di 1 mld $
La Germania vuole il sistema di lancio per missili da crociera Typhon
A seguito dei successi ottenuti negli Stati Uniti con l'integrazione dei razzi a guida laser semi attiva (SAL) APKWS sui caccia bombardieri F-15E ed F-16 e dell'impiego operativo in Medio Oriente contro droni e missili da crociera che ne ha confermato l...
ESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Per tutta la notte, l'Ucraina è stata sottoposta a un massiccio attacco da parte della Russia che ha lanciato 40 missili – da crociera e balistici – e circa 580 droni di vario tipo. A renderlo noto sui social è st
Dai missili Tomahawk ai progressi sul campo a Est: così l'Ucraina prova a invertire il corso della guerra con la Russia - Zelensky ha chiesto a Trump nuovi missili a lungo raggio per aumentare il potenziale di attacco su target in profondità.
Ucraina-Usa: Zelensky ha chiesto a Trump i missili Tomahawk durante un incontro privato all'Onu