Dai è gay si riconosce Uno Mattina la frase choc in diretta davanti a tutti e finisce malissimo
Come si riconosce un gay? Durante l’ultima puntata di Uno Mattina, condotta da Ingrid Muccitelli, si è sviluppato un confronto che ha spiazzato totalmente il pubblico. In studio erano presenti Concita Borrelli e Alessandro Cecchi Paone, chiamati a commentare la vicenda di un parrucchiere di Montesilvano che, in un annuncio di lavoro, aveva richiesto soltanto collaboratori gay. Da questo spunto la discussione ha presto preso una piega insolita, scandita da domande dirette e risposte immediate. Muccitelli ha dato il via al dibattito con un interrogativo rivolto alla sua ospite: “Un parrucchiere gay ha davvero tutta questa manualità, sensibilità e charme rispetto a un parrucchiere etero?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
“Il gay come si riconosce? Il parrucchiere gay ha davvero più sensibilità?”: il dibattito choc a “Uno Mattina in famiglia” su RaiUno
La domanda surreale della giornalista in diretta Uno Mattina: “Ma il gay come si riconosce?”
