Dai butteri della Maremma all’Italia del Risorgimento | la rivoluzione di Giovanni Fattori il maestro dei Macchiaioli

Non solo una mostra d’arte, bensì una grande esposizione antologica dedicata a una delle figure cardine dell’arte italiana degli ultimi due secoli, che si dipana attraverso la Storia e le storie che l’artista ha spesso vissuto in prima persona, divenendo un vero e proprio caposcuola per un’intera generazione di artisti. Proseguirà fino all’11 gennaio 2026 a Villa Mimbelli di Livorno, Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura, mostra antologica curata dall’esperto e appassionato Vincenzo Farinella dedicata al padre della pittura macchiaiola (e non solo), in occasione del bicentenario della sua nascita, allestita nel museo che la sua città natale gli ha intitolato esattamente novant’anni fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

