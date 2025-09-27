Dagli aerei ai suv i Pro Pal di Torino vogliono bloccare tutto E spunta lo striscione in cui Israele viene paragonato al Terzo Reich
"Mentre un gruppo di loro “colleghi” si scontrava con la polizia nel tentativo di bloccare l'aeroporto di Caselle, nel centro di Torino, al Salone dell'Auto, altri manifestanti pro Pal si proponevano di “fermare i suv”. Un altro spezzone di corteo ha, invece, esposto uno striscione per chiedere di bloccare “il Terzo Reich israeliano". A dirlo il vice-capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, la torinese Augusta Montaruli: “Nel capoluogo piemontese - spiega - compare persino uno striscione che paragona Israele al terzo Reich, ennesima dimostrazione di un movimento quale quello Pro Pal finalizzato solo a provocare, capovolgere la storia, creare danni facendosi scudo, in maniera vergognosa, di bambini e attaccando le forze dell'ordine: tutto questo è inaccettabile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
