Da via Mobilio a via Vinciprova fino a piazza Casalbore | in 3 giorni tre cadute e due feriti a causa della pavimentazione sconnessa
In via Mobilio, in via Vinciprova e in piazza Casalbore: in pochi giorni si sono susseguiti diversi incidenti a Salerno, a causa della pavimentazione sconnessa. In particolare, giovedì sera, un cittadino è inciampato su una mattonella falsa in via Mobilio, finendo al suolo: il malcapitato si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
