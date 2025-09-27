Da Valé storia delle mitiche focaccine | hanno ispirato anche un famoso supermercato

Forte dei Marmi, 27 settembre 2025 – Erano gli anni Venti quando nacque il forno Da Valé. Un’istituzione di Forte dei Marmi, in piazza Garibaldi. Un luogo famoso soprattutto per le sue focaccine, che hanno segnato un’epoca e che hanno sfamato i fortemarmini ma anche i tanti volti noti che d’estate affollano la Versilia. Adesso quel luogo così amato viene acquistato da un noto imprenditore, che rileva l’azienda. La storia del forno è quasi ammantata di leggenda. Tutto nasce dall’intuizione imprenditoriale di Valentino Ruglioni, che per tutti diventò subito “Valè”. Arrivava da Orentano, in provincia di Pisa, e si stabilì a Forte dei Marmi nel 1924, quando appunto aprì il suo forno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Valé, storia delle mitiche focaccine: hanno ispirato anche un famoso supermercato

