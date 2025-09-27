Da San Miniato Basso al Vaticano | giovane viceparroco diventa segretario del Papa

San Miniato, 27 settembre 2025 – Papa Leone XIV allarga il suo team di collaboratori: ha chiamato come suo secondo segretario personale don Marco Billeri della Chiesa di San Miniato. Il presbitero affianchera' il segretario personale del Pontefice don Edgard Ivan Rimaycuna Inga. Sul sito della diocesi di San Miniato, il vescovo Giovanni Paccosi annuncia la notizia della nomina che, scrive, "ci riempe di stupore e di gioia". "Per la nostra Diocesi e' un grande dono: pensare che un prete suo figlio possa sostenere cosi' da vicino la missione di Pietro e' qualcosa di inimmaginabile", continua monsignor Paccosi che racconta la telefonata ricevuta mercoledi' scorso da Papa Leone "che ha voluto chiedermi personalmente, per telefono, la disponibilita' a lasciarlo partire".

Don Marco Billeri è stato nominato da Papa Leone XIV suo secondo segretario personale: a renderlo noto è il vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi.

