Da Pescia a Gaza Un sit-in per sostenere la pace in Palestina

Questo pomeriggio, alle 16.30, in piazza Matteotti è stato organizzato il sit-in pubblico ‘Da Pescia a Gaza’, iniziativa nata dalla volontà di esprimere il dissenso della comunità verso quanto continua ad accadere nella Striscia di Gaza e in Palestina. "Riteniamo – affermano il sindaco Riccardo Franchi e la sua Giunta – di avere un dovere morale e istituzionale nel condannare con fermezza le gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in corso. I tragici eventi del 7 ottobre non possono in alcun modo giustificare le azioni indiscriminate e sproporzionate condotte dall’esercito israeliano, che da mesi colpiscono duramente la popolazione civile palestinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it