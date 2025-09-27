La stagione televisiva di Sky è già ripartita alla grande, con X Factor, Bruno Barbieri e Foodish, ma c'è ancora molto da scoprire, tra il ritorno dei titoli cult, le mille sorprese di Pechino Express e le tentazioni di Money Road 2 Una nuova stagione televisiva all'insegna della tradizione e insieme del rinnovamento: è quella annunciata da Sky Italia nell'ultimo incontro con la stampa. Una catalogo legato all'intrattenimento che si è arricchito nel corso degli anni, fino a diventare il vero punto di forza della piattaforma, con titoli ormai cult. Da MasterChef a 4 Ristoranti, passando per X Factor e il neonato Money Road. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Da Pechino Express al GialappaShow: la stagione TV 2025/2026 di SKY tra grandi ritorni e promettenti novità