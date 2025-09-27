Da Paestum al Madagascar | arrivate a destinazione le scarpe da trekking raccolte da Open alla fiera dell' outdoor
Giunti a destinazione alcuni giorni fa gli scarponcini da trekking raccolti presso lo stand dell'AIGAE durante l'edizione 2025 di Open, il Salone delle attività all'aperta che si è tenuto a Paestum nello scorso mese di marzo. L'iniziativa è nata, su impulso di Carlotta Barba, una guida AIGAE con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
