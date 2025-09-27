Da Montacuto a installatori di climatizzatori | un corso in carcere per dare una Seconda Chance
ANCONA - Un'opportunità concreta per ripartire e reinserirsi nel mondo del lavoro. Ha preso il via lunedì 22 settembre il corso per installatori di impianti di climatizzazione residenziali destinato a 19 detenuti della casa circondariale di Ancona. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: montacuto - installatori
Ancona, corso per detenuti su installazione di climatizzatori: progetto "Ricomincio da me" per il reinserimento - Nel carcere di Montacuto ad Ancona partirà il 22 settembre un corso per diventare installatori di impianti di climatizzazione, rivolto a 19 detenuti prossimi al fine pena e con buona conoscenza dell’i ... veratv.it scrive
Un corso nel carcere di Ancona per installare climatizzatori - Un corso per installatore di impianti di climatizzazione rivolto a diciannove detenuti nel carcere di Montacuto ad Ancona. Da msn.com